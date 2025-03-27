Отбывающего пожизненный срок главу ОПГ обвинили в расчленении ненадежного бандита

Главу ОПГ «Зариповские» обвинили в расчленении ненадежного бандита 29 лет спустя

Сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть расправу с расчленением, которая произошла 29 лет назад под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В преступлении обвинили главу ОПГ «Зариповские» Сергея Зарипова, который с 2011 года отбывает пожизненный срок в колонии на Ямале. Он уже во всем сознался.

По версии следствия, преступление произошло в июне 1996 года. Обвиняемый, выполняя задание лидера другой банды, сел в машину вместе с ненадежным бандитом Андреем Тяпкиным и повез его к Киришам. В какой-то момент водитель свернул с дороги и увез потерпевшего в лес, где удушил его, расчленил тело и закопал.

В октябре 1996 года следователи возбудили уголовное дело по статье о расправе, однако причастного к преступлению найти так и не удалось.

Ранее в Петербурге полицейские задержали 55-летнего москвича Николая Озерова-младшего — сына советского спортивного комментатора Николая Озерова. Мужчина находился в федеральном розыске с мая 2018 года по уголовному делу.