Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда намекнула на роман с юным рэпером

Британская порномодель Бонни Блю намекнула на роман с 19-летним рэпером Лил Мабу. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя порнозвезда приехала во Флориду и попала в объективы папарацци в сопровождении юного Лил Мабу. Неожиданную пару заметили за ужином в Sixty Vines, а потом на баскетбольном матче.

Блю видели в клубе, где выступал Лил Мабу. Пока юноша читал рэп, порномодель танцевала вокруг, трогая его тело. После Блю выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) серию фотографий с рэпером и подписала их словами: «В конце концов Лил Мабу не такой уж и маленький» (имя Лил Мабу переводится с английского языка как «маленький»).

Лил Мабу также подогревает слухи среди фанатов. Он опубликовал в своем аккаунте фотографии, на которых они с Блю лежат в одной кровати. На одном из снимков порномодель спит, а рэпер держит в руках коробочку с обручальным кольцом от Cartier. Поверх фотографии наложена надпись «Когда осознаешь, что ты у нее не первый из тысячи».

Бонни Блю известна тем, что якобы переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. По словам порномодели, каждому из них она уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю купила новый Ferrari 458. По подсчетам Daily Mail, кастомизированный автомобиль этой марки может стоить до 500 тысяч долларов (42 миллиона рублей).

