Песков высказался о контактах России и США

Песков заявил, что Уолтц и Ушаков постоянно в контакте

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Они постоянно в контакте», — высказался официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о возможном звонке Уолтца Ушакову.

Ранее Песков заявил, что точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны.

Помимо этого, Песков рассказал, что новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется.