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21:06, 27 марта 2025Россия

Песков высказался о контактах России и США

Песков заявил, что Уолтц и Ушаков постоянно в контакте
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Они постоянно в контакте», — высказался официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о возможном звонке Уолтца Ушакову.

Ранее Песков заявил, что точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны.

Помимо этого, Песков рассказал, что новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется.

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