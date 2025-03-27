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20:50, 27 марта 2025Мир

В Кремле высказались о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока нет, разговор пока не планируется на высшем уровне», — ответил он на вопрос контактах президентами России и США для обсуждения того, как выполняются договоренности, достигнутые российской и американской делегациями в Эр-Рияде.

По его словам, также неизвестны точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США.

Ранее Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном в ходе контактов сложились конструктивные отношения. Он отметил, что государства должны и дальше идти этим путем.

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