Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 27 марта 2025Мир

Песков высказался о сроках новых переговоров с США

Песков: Точные сроки нового раунда переговоров с США неизвестны
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил журналистам на вопрос о том, когда именно и где состоится новая встреча делегаций России и США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ведет диалог с Вашингтоном, так как представители Украины запретили себе общаться с российской стороной.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    Пассажирка раскрыла детали крушения батискафа у берегов Египта

    Российский олимпийский чемпион едва не потерял жилье из-за мошенников

    Румыния отказалась отправлять военных на Украину

    В российском регионе сбили несколько украинских беспилотников

    Песков высказался о контактах России и США

    У дома захлебнувшегося волынщика нашли останки его пропавшего сына

    Юного россиянина посадили на 12 лет за сотрудничество с украинской спецслужбой

    Названы два вида алкоголя, которые быстрее всего вызывают привыкание. Что это за напитки?

    Победитель «Битвы экстрасенсов» заявил о сделке Моргенштерна с дьяволом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше