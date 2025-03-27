Песков высказался о сроках новых переговоров с США

Песков: Точные сроки нового раунда переговоров с США неизвестны

Точные сроки нового раунда переговоров представителей России и США в настоящее время неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил журналистам на вопрос о том, когда именно и где состоится новая встреча делегаций России и США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ведет диалог с Вашингтоном, так как представители Украины запретили себе общаться с российской стороной.