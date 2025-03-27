Захарова: Россия ведет контакты с США, потому что Украина их себе запретила

Россия поддерживает контакты с США, потому что представители Украины запретили себе общаться с Москвой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия ведет контакты с представителями США, потому что вести переговоры с нашей страной сам себе запретил президент Украины Владимир Зеленский», — пояснила дипломат.

25 января Зеленский заявил, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. По его словам, он запретил их вести «кому угодно», любым представителям и политическим деятелям на Украине.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о своей готовности вести обсуждать урегулирование украинского кризиса. Глава государства также обратил внимание на изданный Зеленским декрет о запрете ведения переговоров и задался вопросом, как можно их возобновить, если они запрещены на Украине.