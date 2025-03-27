Популярная актриса поделилась архивным снимком в бикини

Популярная актриса Элизабет Херли поделилась архивным снимком в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным снимком времен своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» запечатлена вместе с певцом и пианистом Элтоном Джоном. Так, Херли позировала перед камерой в остроносых туфлях и атласном бикини бирюзового цвета, состоящем из бюстгальтера с розовыми вставками и трусов с низкой посадкой. Кроме того, ее образ дополняли пышная прическа и массивные серьги.

Поклонники оценили архивный кадр в комментариях под постом. «Элизабет всегда была такой красивой», «Какая особенная женщина», «Потрясающая», «Отличное фото», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли посетила вечеринку кинопремии «Оскар» в прозрачном платье.