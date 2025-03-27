Появились кадры из разрушенного ВСУ православного храма в ДНР

Появились кадры из разрушенного ВСУ православного храма в Дзержинске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили в Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР) православный храм. Кадры, снятые внутри него российским военнослужащим с позывным Князь, появились в Telegram-канале WarGonzo.

«Наши парни выдавливают противника, но, к сожалению, должны наблюдать и вот такие печальные последствия пребывания украинских боевиков, не жалеющих ни храмов, ни других гражданских объектов», — говорится в публикации.

23 марта украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил об ухудшении для ВСУ ситуации в Дзержинске. Он сообщил об утрате контроля украинской армии над шахтой «Торецкая» и населенным пунктом Крымское.

Ранее также стало известно об обстреле мирных жителей в Дзержинске со стороны ВСУ. Отмечалось, что для этого украинские бойцы в том числе применяют мины и дроны.