Военный обозреватель Мирошников: ВСУ готовятся к полной утрате Дзержинска

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил об ухудшении ситуации в городе Дзержинске (украинское название Торецк), остатки которого удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна».

По его словам, шахта «Торецкая» и Крымское утеряны ВСУ. Как отметил Мирошников, российские военные от шахты «Центральная» продвигаются на юг и к «остаткам Забалки».

«Короче говоря, готовимся к полной утрате Торецка», — подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять ВСУ от Дзержинска. Он отметил, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.