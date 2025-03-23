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23:02, 23 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный обозреватель заявил об ухудшении ситуации в Дзержинске

Военный обозреватель Мирошников: ВСУ готовятся к полной утрате Дзержинска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявил об ухудшении ситуации в городе Дзержинске (украинское название Торецк), остатки которого удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна».

По его словам, шахта «Торецкая» и Крымское утеряны ВСУ. Как отметил Мирошников, российские военные от шахты «Центральная» продвигаются на юг и к «остаткам Забалки».

«Короче говоря, готовимся к полной утрате Торецка», — подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продолжили оттеснять ВСУ от Дзержинска. Он отметил, что именно из окрестностей Дзержинска ВСУ наносят удары по мирному населению Горловки.

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