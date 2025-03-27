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19:54, 27 марта 2025Мир

Путин высказался об активности НАТО в Арктике

Путин: РФ никому не угрожала в Арктике, но защитит свой суверенитет от НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Filipova / Reuters

Страны Североатлантического альянса все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. «Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что страны НАТО отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции.

Ранее Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии существуют давно. По словам российского лидера, их не следует считать экстравагантными.

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