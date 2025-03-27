Путин высказался об активности НАТО в Арктике

Страны Североатлантического альянса все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Путин уточнил, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. «Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что страны НАТО отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции.
Ранее Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии существуют давно. По словам российского лидера, их не следует считать экстравагантными.