Путин высказался об активности НАТО в Арктике

Путин: РФ никому не угрожала в Арктике, но защитит свой суверенитет от НАТО

Страны Североатлантического альянса все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. «Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что страны НАТО отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции.

Ранее Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии существуют давно. По словам российского лидера, их не следует считать экстравагантными.

