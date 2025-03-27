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18:34, 27 марта 2025Экономика

Рекордно подорожавшему золоту предрекли новый скачок цен

Биржевая стоимость золота впервые превысила $3100 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Биржевая стоимость золота выросла в четверг, 27 марта, более чем на 1,5 процента, впервые в истории превысив уровень 3,1 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Его цена в четверг поднималась почти до 3101 доллара, а на момент написания материала колебалась около 3098. Тем временем ей предрекают новые рекорды.

Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз, а также шагами, предпринимаемыми администрацией президента США Дональда Трампа в том числе в сфере тарифной политики.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. Избрание Трампа в начале ноября остановило ралли, но после его январской инаугурации цены снова начали расти.

Как пишет в четверг Bloomberg, аналитики Goldman Sachs в очередной раз повысили свой прогноз по стоимости золота к концу 2025 года, подняв его до 3,3 тысячи долларов за унцию с учетом роста объема покупок в ноябре, декабре и январе. Ранее прогнозировавшийся на следующую зиму показатель в 3,1 тысячи был достигнут уже 27 марта.

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