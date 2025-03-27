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07:34, 27 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Египте и предостерегла туристок от романов с местными мужчинами

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российская путешественница побывала в Египте и предостерегла соотечественниц от романов с местными. Своим мнением она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

По словам автора, египтяне обладают яркой внешностью и умеют очаровывать туристок: осыпают комплиментами и подарками, водят на свидания и обещают жениться. Однако заводить отношения с мужчинами в этой стране не стоит, уверена россиянка.

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«В лучшем случае после такого романа у вас останутся лишь приятные воспоминания, в худшем — набор "неприличных" заболеваний и пустой кошелек», — отметила она.

Ранее другая тревел-блогерша Саша Коновалова развенчала миф о похищении женщин в Египте. Она признала, что мужчины любят пофлиртовать с туристками, однако вряд ли будут совершать уголовное преступление.

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