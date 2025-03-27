Российская теннисистка раскрыла реакцию на критику Тарпищева за лишний вес

Павлюченкова о критике от Тарпищева за лишний вес: Неприятный момент

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как реагировала на критику главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, упрекавшего ее за лишний вес. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если честно, это не самый приятный момент для меня. Всю карьеру люди говорили, что у меня есть проблемы с лишним весом. Особенно акцент на этом делал Шамиль Тарпищев. Я сама это читала, мне присылали эти сообщения», — отметила Павлюченкова.

Она добавила, что с годами стала относиться к критике проще. «Когда была моложе, то это сильно задевало. Я прекрасно отдаю себе отчет, что никогда не была худой, и у каждого человека свое строение тела», — поделилась Павлюченкова.

33-летняя Павлюченкова — финалистка «Ролан Гаррос»-2021, она также выиграла 12 турнирнов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка является олимпийской чемпионкой в миксте.

