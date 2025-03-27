Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:16, 27 марта 2025Бывший СССР

Россию заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве

BNS: Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к гибели солдат США в Литве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Спецслужбы России и Белоруссии заподозрили в том, что они причастны к гибели американских солдат на учениях в Литве. Об этом сообщает агентство Baltic News Service (BNS), ссылаясь на неназванные источники.

По данным агентства, эта версия уже активно обсуждается как в США, так и в Литве. Подозрения вызваны тем, что инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией, пишет BNS.

При этом никаких доказательств этой версии агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что в Литве пропали американские военные, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.

Генеральный секретарь НАТО позднее заявил, что все четверо военных погибли, добавив, что подробностей пока нет. Однако в дальнейшем представитель Пентагона сообщил, что эта информация не соответствует действительности, и поиски солдат продолжаются.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон высказался о снятии санкций с России. Как Европа и США оценивают возможность отмены ряда ограничений?

    Джулия Фокс показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Прибывший в США посол оценил работу по восстановлению российско-американских отношений

    В США раскрыли план Трампа по России

    Стало известно об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

    В подполье сообщили о подготовке Украиной провокаций в Николаеве

    Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей

    Раскрыты последствия отказа Зеленского от прямых переговоров с Россией

    Неизвестный оставил на клумбе сумку с человеческими останками

    В Госдуме призвали проверить популярные краски для волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше