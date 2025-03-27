Россию заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве

BNS: Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к гибели солдат США в Литве

Спецслужбы России и Белоруссии заподозрили в том, что они причастны к гибели американских солдат на учениях в Литве. Об этом сообщает агентство Baltic News Service (BNS), ссылаясь на неназванные источники.

По данным агентства, эта версия уже активно обсуждается как в США, так и в Литве. Подозрения вызваны тем, что инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией, пишет BNS.

При этом никаких доказательств этой версии агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что в Литве пропали американские военные, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.

Генеральный секретарь НАТО позднее заявил, что все четверо военных погибли, добавив, что подробностей пока нет. Однако в дальнейшем представитель Пентагона сообщил, что эта информация не соответствует действительности, и поиски солдат продолжаются.