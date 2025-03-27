Коллега ведущего программы «Царь горы» прокомментировала сообщения о его смерти

Ведущая Довлатова: Весёлкин соответствовал своей фамилии, всегда жизнерадостный

Ведущий, заслуженный артист России Алексей Весёлкин соответствовал своей фамилии, всегда был жизнерадостным, рассказала теле- и радиоведущая Алла Довлатова. Воспоминаниями от общения и работы с актером она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Очень жалко. Мы с ним давно не виделись. А так мы с ним пересекались много на съемках, на радио. Но исключительно по работе. Очень талантливый человек. Полностью соответствовал своей фамилии. Я не помню его не улыбающимся. Всегда жизнерадостный, веселый, оптимист. Всегда с юмором шутил. Он такой разносторонний. Конечно, соболезнования близким», — сказала Довлатова.

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет умер ведущий известных телевизионных программ «Царь горы» и «До 16 и старше», заслуженный артист России Алексей Весёлкин. По данным СМИ, год назад у него обнаружили рак.

Весёлкин вел несколько популярных детских телепроектов, таких как «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше», музыкальное шоу «50х50», а также работал на радио «Маяк». В 1996 году он получил звание Заслуженного артиста России. Кроме того, Весёлкин служил в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) и снимался в телесериалах. В частности, Весёлкин принимал участие в проекте «Не родись красивой».

