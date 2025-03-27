Союзники США задумались об отказе от американского оружия из-за Трампа

FT: Союзники США из-за Трампа задумались о пересмотре оружейных контрактов

Позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении альянса НАТО побудила несколько стран пересмотреть свою заинтересованность в американском оружии. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Меня беспокоит, что политика [США] может нанести ущерб нашим перспективам», — заявил изданию менеджер одного из ведущих американских подрядчиков.

Financial Times отмечает, что в Канаде и Португалии уже обсуждаются возможные альтернативы американским истребителям F-35 — от европейского Eurofighter Typhoon до французских Rafale.

Однако полностью отказаться от закупок американского вооружения готовы не все — например, Дания, несмотря на споры с Вашингтоном, планирует закупить больше истребителей F-35.

Ранее The Washington Post сообщила, что европейские политики опасаются возможного прекращения обслуживания американских вооружений на территории Европейского союза. Предполагается, что ограничения коснутся и европейского вооружения, выпущенного с использованием американских компонентов.