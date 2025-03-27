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16:35, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Стали известны дата и время прощания с ведущим «Царя горы»

Прощание с актером и ведущим Веселкиным пройдет в РАМТе 29 марта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Прощание с ведущим телепрограммы «Царь горы», заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным пройдет 29 марта. Дата и время прощания стали известны ТАСС.

Сообщается, что гражданская панихида пройдет 29 марта c 11 до 13 часов в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Представитель театра добавил, что Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее коллега Веселкина, актер Алексей Мясников назвал телеведущего жизнерадостным человеком. Он заявил, что Веселкин считал театр своим основным местом работы.

О том, что актера и телеведущего не стало, сообщалось утром 27 марта. Отмечалось, что его тело нашла супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Издание Shot заявило, что Веселкин мог умереть из-за последствий рака крови.

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