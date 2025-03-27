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16:40, 27 марта 2025Моя страна

Туристы из двух стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

АТОР: Туристы из Кувейта и Саудовской Аравии массово устремились в Россию
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Туристы из Кувейта и Саудовской Аравии массово устремились в Россию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Менеджер по продажам Jazeera Airways в РФ Ольга Флягина рассказала, что самолеты авиакомпании из Кувейта отправляются в Россию полными. По ее словам, туристы из двух стран Ближнего Востока хотят познакомиться с этим направлением.

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«Наш новый рейс из Кувейта в Сочи, который стартует летом, тоже "заточен" под местный рынок. Мы фиксируем отличную загрузку», — добавила она.

Ранее сообщалось, что за два года турпоток из стран Африки в Россию вырос почти на 60 процентов. В общей сложности жители африканских стран совершили около 37 тысяч поездок за год.

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