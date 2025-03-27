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23:17, 27 марта 2025Мир

В Европе потребовали от Макрона мира

Профессор Малинен: Европейцы не заинтересованы в борьбе за Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Жители Европы не хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

Он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием добиться мира. Эксперт подчеркнул, что европейцы хотят именно этого.

«Борьба за Украину не отвечает ничьим интересам, кроме интересов глубинного государства НАТО, военно-промышленного комплекса и глобалистов (сатанистов)», — написал он.

Ранее Макрон сообщил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину. Он пояснил, что их задача заключается в тесном сотрудничестве с украинскими военными для подготовки формата армии будущего.

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