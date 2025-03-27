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03:20, 27 марта 2025Забота о себе

В Госдуме призвали проверить популярные краски для волос

Депутат ГД Леонов призвал Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

В письме парламентарий привел данные из СМИ об обнаружении в продукции этих фирм бутилфенилметилпропионала (лилиевый альдегид), который грозит нарушениями репродуктивной функции и контактным дерматитом. Леонов подчеркнул, что еще в 2023 году Роспотребнадзор подтвердил опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции.

Ранее в красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружили опасное запрещенное вещество — лилиаль, также известный как бутилфенил метилпропиональ.

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