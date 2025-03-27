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15:40, 27 марта 2025Наука и техника

В «Калашникове» рассказали о результативности «Зоркого глаза»

«Калашников»: Разведывательный дрон СКАТ обнаруживал склады и технику в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Разведывательные дроны СКАТ 350М, которые используют в зоне специальной военной операции (СВО), эффективно обнаруживают различные цели. О результативности аппарата рассказали в концерне «Калашников».

«В зоне СВО спецподразделения Росгвардии активно и эффективно используют разведывательный беспилотный летательный аппарат СКАТ 350 М, получивший неофициальное название "Зоркий глаз"», — сообщили в концерне по случаю Дня войск национальной гвардии.

Отмечается, что операторы дронов обнаруживали реактивные системы залпового огня, бронетехнику, склады и предприятия по производству оружия противника. Полученные данные оперативно передают Минобороны, а Воздушно-космические силы России уничтожают выявленные цели.

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СКАТ 350М способен преодолеть расстояние более 240 километров за один вылет, а длительность полета дрона составляет четыре часа. Беспилотник может нести различную полезную нагрузку, включая мультиспектральную камеру, которая позволяет фиксировать информацию, недоступную для глаз человека.

Ранее в марте стало известно, что СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса при попытке перехвата и сохранил управляемость. Аппарат выполнил задачу и совершил жесткую посадку.

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