Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 27 марта 2025Мир

В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Замглавы МИД Руденко рассказал о подготовке визита Ким Чем Ына в Россию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: KCNA via Reuters

Ведется подготовка к визиту лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом рассказал замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите [главы МИД России Сергея] Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — заявил дипломат.

Он напомнил, что стратегический диалог между Москвой и Пхеньяном был начат в прошлом году, а планы по сотрудничеству стран большие, они будут реализовываться.

Ранее северокорейский лидер на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что КНДР продолжит неизменно поддерживать Россию в ее действиях на Украине. По его словам, КНДР будет следовать договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер ведущий культовых передач «Царь горы» и «Хочу все знать». Алексей Веселкин долгое время боролся с раком крови

    Воюющие в белгородском приграничье российские бойцы попросили о помощи и попали на видео

    19-летний россиянин на BMW устроил смертельное ДТП и попал на видео

    Получивший тяжелое ранение участник СВО остался без удостоверения ветерана

    Концерт Николая Носкова в российском городе отменили

    На Украине призывника достали из окна автобуса

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в откровенном виде в хаммаме

    Десятки российских угольных компаний оказались на пороге банкротства

    Россиянам показали могилы похороненных прямо во дворах жителей Суджи

    Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко. Государство выделило на его лечение больше пяти миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше