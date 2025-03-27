В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Замглавы МИД Руденко рассказал о подготовке визита Ким Чем Ына в Россию

Ведется подготовка к визиту лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом рассказал замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите [главы МИД России Сергея] Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — заявил дипломат.

Он напомнил, что стратегический диалог между Москвой и Пхеньяном был начат в прошлом году, а планы по сотрудничеству стран большие, они будут реализовываться.

Ранее северокорейский лидер на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что КНДР продолжит неизменно поддерживать Россию в ее действиях на Украине. По его словам, КНДР будет следовать договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.