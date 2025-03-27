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22:28, 27 марта 2025Мир

В плане США по сделке увидели подрыв идеи об Украине в ЕС

Bloomberg: Соглашение Вашингтона и Киева может помешать вступлению Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новые предложения Вашингтона по сотрудничеству с Киевом, разработанные взамен сорванной сделки по полезным ископаемым, угрожают подорвать стремление Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа требует «права первого предложения» по инвестициям во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках нового соглашения. Отмечается, что Вашингтон потенциально может получить «право вето на любую роль других союзников Киева и подрывают его заявку на членство в Европейском союзе». Кроме того, Соединенные Штаты будут иметь право на всю прибыль, а также дополнительно четыре процента годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к серьезным рискам для сообщества.

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