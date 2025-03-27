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19:55, 27 марта 2025Бывший СССР

В Раде сравнили сделку по недрам с США с брачным контрактом

Депутат Рады Железняк: Украина почти не имеет прав в сделке по недрам с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украина почти не имеет прав по новому проекту соглашения с США об использовании украинских полезных ископаемых. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в комментарии «РБК-Украина» на YouTube-канале.

«Проблема в том, что прав Украины там почти нет, только у американцев», — подчеркнул политик.

Железняк сравнил первоначальный вариант сделки с переданным 24 марта США проектом соглашения и назвал новую версию договора «настоящим брачным контрактом». По его словам, текст соглашения напоминает не межгосударственный договор, а коммерческое соглашение между двумя компаниями.

Ранее Железняк признал ухудшение условий по недрам после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что условия соглашения являются «очень ясными» и «далеко не в пользу» Киева.

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