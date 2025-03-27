В России поставили на ноги парализованного мужчину с ВИЧ и туберкулезом

Уральские врачи поставили на ноги парализованного пациента с ВИЧ и туберкулезом

Уральские врачи поставили на ноги парализованного пациента с ВИЧ и туберкулезом. Об этом сообщает портал «ИА Время Пресс».

По информации издания, мужчина заразился вирусом иммунодефицита после того, как «начал увлекаться опасными экспериментами» — предположительно, авторы портала имели в виду наркотическую зависимость. Но даже после того, как уралец узнал о диагнозе, он не занялся здоровьем и продолжал вести прежний образ жизни.

Затем россиянина госпитализировали, и на фоне туберкулеза у него развился паралич. После этого от него отказались все друзья, родственники и близкие. В больнице пациент провел целый год, после чего еще долгое время проходил лечение амбулаторно и получал необходимую терапию. В итоге уралец смог завести семью, и у него родился здоровый ребенок.

Ранее российский военнослужащий с ВИЧ и двумя видами гепатита заявил о новой отправке в бой на спецоперации.