В России предложили ужесточить продажи самогонных аппаратов

В Росалкогольтабакконтроле предложили продавать самогонные аппараты по паспортам

Продажи самогонных аппаратов в России необходимо ужесточить. Такое мнение высказал глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, его слова приводит Telegram-канал 360.ru.

Он напомнил, что в России домашнее самогоноварение разрешено, но продажи произведенной в подобных условиях продукции запрещены. Оценить суммарные объемы выпущенного подобного алкоголя практически невозможно, отметил Алешин. Ужесточение продаж самогонных аппаратов, по мнению Алешина, поможет сократить выпуск такого рода продукции в стране.

В качестве возможных мер он предложил разрешить реализацию подобной техники исключительно по паспортам. Кроме того, следует ввести на пошлину на такие аппараты, сертификацию безопасности и обязательную регистрацию уже купленного оборудования. Эти шаги в итоге помогут улучшить регулирование российского алкорынка, резюмировал глава ведомства.

В то же время отраслевые эксперты сомневаются в эффективности подобных предложений. Участники рынка подчеркивают, что пик продаж самогонных аппаратов в России уже давно прошел. Разрешение на продажи подобного оборудования только по паспортам поспособствует активному уходу производителей в тень. Такое регулирование в отрасли назвали бессмысленным.

Снижение продаж самогонных аппаратов подтвердили в пресс-службе Wildberries. По итогам 2024 года реализация подобного оборудования на маркетплейсе сократилась на пять процентов в сравнении с показателем за 2023-й. В свою очередь, ассортимент такого рода техники на онлайн-площадке за отчетный период упал на семь процентов. Пик спроса пришелся на 2023 год. Тогда продажи самогонных аппаратов мощностью до 100 литров подскочили на 58 процентов к уровню 2022-го.