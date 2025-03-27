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13:55, 27 марта 2025Моя страна

В России создали ополаскиватель для лечения кариеса

Медики из НовГУ создали микробный ополаскиватель для лечения кариеса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: freepik

В Новгороде разработали инновационный раствор, которые поможет в лечении кариеса. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на пресс-службу НовГУ.

По данным специалистов, в состав нового раствора добавили полезные микроорганизмы, такие как Streptococcus salivarius и Lactobacillus. Все они хорошо борются с патогенной микрофлорой, успешно уничтожают бактерии, вызывающие отит и фарингит, а также замедляют рост опасных стафилококков и кишечных палочек.

Помимо этого, микроорганизмы помогают избежать развитие кариеса и болезней десен, за возникновение которых обычно отвечают такие бактерии, как Streptococcus mutans и Porphromonas gingivalis. Тем самым, заключили в НовГУ, активное использование средства в качестве ополаскивателя позволит остановить кариес и улучшить состояние полости рта.

Как заявила участвующая в проекте Полина Грабежева, достоинство разработки еще и в том, что этот состав можно использовать не только как ополаскиватель, но и как антисептическое средство в форме специальной капы. В настоящий момент заканчивается экспериментальное тестирование. В скором времени специалисты хотят преобразовать состав в гелевую форму для еще большего комфорта в применении.

Ранее также исследователи из Северной Осетии занялись разработкой лекарства от атеросклероза на основе крымских трав. Ученые отмечают, что холестериновые бляшки сейчас являются одной из главных причин смертности, а сама болезнь стремительно молодеет.

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