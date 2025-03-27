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09:15, 27 марта 2025Моя страна

В России опасное заболевание начнут лечить по-новому при помощи крымских трав

Ученые разрабатывают лекарство от атеросклероза на основе крымских трав
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ученые из Северной Осетии занялись разработкой лекарства от атеросклероза на основе крымских трав, передает «Mash на волне». Этим займутся специалисты из СОГУ и Никитского ботанического сада.

Эксперты отмечают, что холестериновые бляшки сейчас являются одной из главных причин смертности, а сама болезнь стремительно молодеет. При этом у существующих сейчас медикаментов выделяют множество побочных эффектов. Кроме того, принимать их нужно пожизненно.

Так, чтобы решить эту проблему, в СОГУ начали работать над фитопрепаратом, сырье для которого получают напрямую из крымского сада. Первый этап исследований обещают завершить уже во втором квартале этого года.

Ранее сообщалось, что одной из главных причин холодных рук является недостаточное кровообращение — это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом, при котором на стенках артерий накапливается холестерин, добавила она.

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