В России усилят контроль за ценами на один вид хлеба

ФАС усилит контроль за ценами недолго хранящегося хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценообразованием хлеба недолгого хранения. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В ФАС отчитались, что исследовали рынок и оценили доли участников рынков такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Эксперты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на местном рынке в 2022–2024 годах.

В большинстве регионов (82 субъекта РФ) ФАС обнаружила производителей, имеющих значительную долю в продажах указанных товаров. Управления службы на местах проверят, насколько обоснованно такие компании устанавливают оптово-отпускные цены. Если ими будут выявлены нарушения, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее источники газеты «Ведомости» предупредили, что продукция крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий известили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12 процентов. Причиной этого называют рост цен на сырье, изменения в стоимости складской и транспортной логистики, а также увеличение налоговой нагрузки.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев пояснил изданию, что рост цен происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей.

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов объяснил, что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов. Причиной стало удорожание логистики и сырья. Так, например, мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно, заявил он.