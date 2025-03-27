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16:31, 27 марта 2025Экономика

В США оценили реакцию экономики на действия Трампа

Bloomberg: Экономика США выросла на 2,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В IV квартале прошлого года экономика США выросла на 2,4 процента, хотя в III квартале этот показатель превышал три процента. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Другой важный показатель, потребительские расходы выросли на четыре процента. Экономисты полагают, что в 2025 году темпы роста экономики продолжат замедляться, так как население и компании опасаются последствий той политики, которую проводит президент их страны. Из-за этого уже были понижены прогнозы составляемые ФРС, а также такими гигантами как Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В первой половине февраля этого года инвестор Рэй Далио предсказал американской экономике «сердечный приступ» из-за грозящего ей рекордно высокого госдолга. Он назвал эту проблему очень серьезной и призвал Вашингтон сократить дефицит бюджета США с 7,5 до 3 процентов.

В марте же США столкнулись с ростом инфляционных ожиданий и падением потребительских настроений. Это опять такие объяснили страхом перед последствиями той политики, что проводит белый дом. Люди остерегаются, что тарифные войны, развязанные президентом обернутся ростом цен и подорвут экономику.

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