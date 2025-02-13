Американцев предупредили об опасности «сердечного приступа» в экономике

Инвестор Далио: Если не сократить госдолг, экономику США ждет сердечный приступ

Легендарный американский инвестор Рэй Далио предупредил об опасности «сердечного приступа» в экономике США, грозящей стране на фоне рекордно высокого госдолга. Соответствующие заявления «титан хедж-фонда» сделал в интервью CNBC.

Далио назвал ситуацию с долгом очень серьезной политической проблемой, а также подчеркнул, что лидерам нужно взять на себя обязательство сократить дефицит бюджета США с 7,5 до 3 процентов ВВП или уйти в отставку.

«Если этого не произойдет, и у нас будет эквивалент, вы знаете, экономического сердечного приступа или сердечного приступа на рынке облигаций, тогда вы знаете, кто несет ответственность, потому что это может произойти», — высказался инвестор, ранее в этом году заявивший, что энтузиазм по поводу искусственного интеллекта спровоцировал «пузырь» в соответствующем секторе рынка.

По состоянию на 11 февраля валовой государственный долг США составлял примерно 36,22 триллиона долларов, из которых 28,8 триллиона приходилось на ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, правительствам штатов и иностранных государств, а также другим организациям неподконтрольным властям США, напоминают журналисты.

Постоянно растущий госдолг США превысил 36 триллионов долларов в ноябре прошлого года. Незадолго до этого показатель вырос почти на 350 миллиардов всего за два дня.

В ходе предвыборной кампании сократить госдолг обещал Дональд Трамп. В МВФ в свою очередь предупреждали, что дальнейший рост долга США угрожает и мировой, и американской экономике.