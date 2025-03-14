Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 14 марта 2025Экономика

У американских потребителей испортилось настроение

Reuters: Потребительские настроения в США упали, а инфляционные ожидания выросли
Кирилл Луцюк

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Март в США стал месяцем роста инфляционных ожиданий и падения потребительских настроений. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной этого стали опасения американцев по поводу того, что тарифные войны, затеянные президентом США Дональдом Трампом, обернутся ростом цен и подорвут экономику. По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в марте упал до 57,9, хотя в феврале речь шла о 64,7. При этом инфляционные ожидания подскочили до 4,9 процента с февральских 4,3.

Кроме того, Reuters провел опрос, который показал, что почти 60 процентов американцев находят слишком дестабилизирующими такие шаги Трампа, как резкое сокращение государственных расходов и массовые увольнения федеральных служащих. А в том, что тарифная война принесет больше вреда, чем пользы, уверены 53 процента.

Ранее инвестор Кайл Шостак заявил, что в экономике США не просматривается признаков приближающейся рецессии. Количество рабочих мест растет, а цены на продукты и горючее остаются стабильными.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

    Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

    Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

    Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

    Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

    В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

    Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

    Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше