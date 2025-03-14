У американских потребителей испортилось настроение

Reuters: Потребительские настроения в США упали, а инфляционные ожидания выросли

Март в США стал месяцем роста инфляционных ожиданий и падения потребительских настроений. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной этого стали опасения американцев по поводу того, что тарифные войны, затеянные президентом США Дональдом Трампом, обернутся ростом цен и подорвут экономику. По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в марте упал до 57,9, хотя в феврале речь шла о 64,7. При этом инфляционные ожидания подскочили до 4,9 процента с февральских 4,3.

Кроме того, Reuters провел опрос, который показал, что почти 60 процентов американцев находят слишком дестабилизирующими такие шаги Трампа, как резкое сокращение государственных расходов и массовые увольнения федеральных служащих. А в том, что тарифная война принесет больше вреда, чем пользы, уверены 53 процента.

Ранее инвестор Кайл Шостак заявил, что в экономике США не просматривается признаков приближающейся рецессии. Количество рабочих мест растет, а цены на продукты и горючее остаются стабильными.