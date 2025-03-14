Риск рецессии экономики США оценили

Инвестор Шостак: Причин для сползания США в рецессию пока не появилось

Экономика США выглядит прочной, и причин для ее рецессии не просматривается. Об этом заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Его процитировало ТАСС.

В подтверждение своих слов он привел тот факт, что в США количество рабочих мест растет в среднем на 200 тысяч в месяц с декабря 2024 года. Кроме того, повышается средняя почасовая оплата, что позитивно сказывается на покупательной способности среднего жителя США. И хотя снижаются расходы на такие необязательные категории, как новая одежда, машины, рестораны, траты на жилье, продовольственные продукты и бензин остаются стабильными и даже имеют тенденцию к росту.

Также он призвал не забывать, что в прошлом, когда США прибегали к тарифам, им удавалось избегать сверхсильной инфляции за счет укрепляющегося доллара. Что касается пошлин, то они могут усилить инфляцию лишь немного. Например, с 2,1 процента до трех.

Ранее появился прогноз, что экономические планы президента США могут сорваться из-за роста инфляции. Аналитики обратили внимание, что инвесторы уже занервничали, а общие цены за последние три месяца росли в годовом исчислении на 4,5 процента.