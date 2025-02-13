Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:28, 13 февраля 2025Экономика

Названа главная угроза экономическим планам Трампа

NYT: Инфляция в США грозит сорвать экономические планы Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Hannah Beier / Reuters

Упрямая инфляция может сорвать экономические планы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило The New York Times.

Издание напомнило, что Трамп унаследовал сильную экономику с бурно развивающимися рынками труда и акций. Но сильная инфляция может связать ему руки. Инвесторы уже начинают нервничать, поскольку фондовые рынки падают, а рынок облигаций пережил худший день в году. Кроме того, общие цены за последние три месяца росли в годовом исчислении на 4,5 процента, что значительно выше целевого показателя в два процента.

Таким образом, инфляция может испортить экономические планы Трампа, которые предполагают снижение налогов, ограничение иммиграции и тарифы. Более того, эти шаги могут усилить инфляцию еще сильнее.

О том, что политика Трампа может подорвать усилия по борьбе с инфляцией, предупреждала в конце минувшего года тогдашний министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, всему виной будут таможенные пошлины нового президента.

В свою очередь, глава ФРС США Джером Пауэлл сказал, что не стоит торопиться с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Он убежден, что «чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

      49-летняя Тина Канделаки показала внешность без макияжа

      Игрока клуба АПЛ заподозрили в получении желтой карточки в качестве подарка брату

      В одном аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

      Названы районы Москвы с самой медленной продажей жилья

      В российском городе мужчина провалился сквозь землю

      Туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть популярный город Европы

      Науседа опроверг слова Зеленского о скоплении российских войск у границы с Литвой

      Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о баллах по русскому для детей мигрантов

      Защита попросила об условном наказании для «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше