Названа главная угроза экономическим планам Трампа

NYT: Инфляция в США грозит сорвать экономические планы Трампа

Упрямая инфляция может сорвать экономические планы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило The New York Times.

Издание напомнило, что Трамп унаследовал сильную экономику с бурно развивающимися рынками труда и акций. Но сильная инфляция может связать ему руки. Инвесторы уже начинают нервничать, поскольку фондовые рынки падают, а рынок облигаций пережил худший день в году. Кроме того, общие цены за последние три месяца росли в годовом исчислении на 4,5 процента, что значительно выше целевого показателя в два процента.

Таким образом, инфляция может испортить экономические планы Трампа, которые предполагают снижение налогов, ограничение иммиграции и тарифы. Более того, эти шаги могут усилить инфляцию еще сильнее.

О том, что политика Трампа может подорвать усилия по борьбе с инфляцией, предупреждала в конце минувшего года тогдашний министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, всему виной будут таможенные пошлины нового президента.

В свою очередь, глава ФРС США Джером Пауэлл сказал, что не стоит торопиться с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Он убежден, что «чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции».