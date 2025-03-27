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16:31, 27 марта 2025Наука и техника

ВС России уничтожили «бомбу на гусеницах» ВСУ

ВС России уничтожили перевозчик боеприпасов FAASV ВСУ в курском приграничье
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «LOSTARMOUR | Carthago delenda est!»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили переданную Киеву транспортно-заряжающую машину M992 FAASV (Field Artillery Ammunition Support Vehicle) в курском приграничье. Соответствующий ролик показал мониторинговый ресурс Lostarmour в Telegram.

На записи, сделанной камерой дрона, можно заметить уничтоженную M992 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поле. Машина, созданная для пополнения боезапаса самоходных гаубиц, может перевозить 118 снарядов, 120 зарядов к ним и 192 взрывателя, поэтому ее называют «бомбой на гусеницах».

M992 построили на гусеничном шасси гаубицы M109. Машина получила высокую рубку для размещения боеприпасов и конвейер для их загрузки в артиллерийскую установку. Защищенность машины обеспечивает алюминиевая броня, а в арсенал FAASV входит один пулемет.

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