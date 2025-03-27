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11:03, 27 марта 2025Бывший СССР

Задержанная глава Гагаузии попросила о помощи Эрдогана

Задержанная глава Гагаузии Гуцул попросила о помощи президента Турции Эрдогана
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Задержанная глава автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась с просьбой о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Заявление было опубликовано в Telegram-канале политика.

«Гагаузия нуждается в Турции — как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость. Сегодня мы вновь рассчитываем на ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа», — попросила Эрдогана о помощи Гуцул.

По словам главы Гагаузии, Кишинев растаптывает договоренности между властями региона и страной. Она отметила, что руководство Молдавии преследует тех, кто выступает за дружбу с Россией и Турцией.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Утром 27 марта политик обратилась с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.

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