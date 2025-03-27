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10:12, 27 марта 2025Бывший СССР

Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину с просьбой о помощи

Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Задержанная глава автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину. Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.

«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — говорится в обращении Гуцул к российскому лидеру.

Глава Гагаузии также обвинила Кишинев в пренебрежении принципами демократии, методичном разжигании внутреннего противостояния и подавлении инакомыслия. Гуцул добавила, что молдавские власти из страха преследуют сторонников братских отношений с Россией.

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