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11:59, 27 марта 2025Мир

Захарова жестко раскритиковала ЮНЕСКО за позицию по Украине

Захарова заявила, что ЮНЕСКО не замечает преступления Киева
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не замечает преступления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока киевский режим так вызывающе, с таким бахвальством игнорирует нормы международного права, всего этого продолжают не замечать профильные международные структуры. Такие, как, например, ЮНЕСКО с её генеральным директором», — сказала Захарова.

Также она отметила, что именно бездействие и «стратегическое молчание» западных правозащитных организаций привели к тому, что киевский режим окончательно стал преступным.

Ранее Захарова, комментируя атаку украинской армии на российских журналистов, заявила, что Киев в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность.

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