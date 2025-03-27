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21:24, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Трампу с просьбой

Зеленский призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

«Чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США», — сказал политик.

Ранее Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что «готов к любому формату переговоров» по урегулированию украинского конфликта.

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