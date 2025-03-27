Зеленский обратился к Трампу с просьбой

Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.
«Чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США», — сказал политик.
Ранее Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что «готов к любому формату переговоров» по урегулированию украинского конфликта.