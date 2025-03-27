Зеленский обратился к Трампу с просьбой

Зеленский призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию на переговорах

Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

«Чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США», — сказал политик.

Ранее Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что «готов к любому формату переговоров» по урегулированию украинского конфликта.