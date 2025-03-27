Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Зеленский заявил об отсутствии боязни прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии боязни прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта. Об этом передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся», — высказался политик.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным и добавил, что «не будет молчать». При этом политик обвинил Россию в якобы неготовности к мирному урегулированию конфликта на Украине.

В январе 2025 года Путин заявлял, что готов к переговорам с Зеленским. Президент России подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с политиком, если у того есть подобное желание.

Ранее Зеленский прокомментировал возможное снятие санкций с России. Он добавил, что считает санкции одним из немногих инструментов воздействия на Москву.