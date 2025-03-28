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18:40, 28 марта 2025Россия

Бой с пытающимися прорваться в Белгородскую область штурмовиками ВСУ попал на видео

Появилось видео боя с пытающимися прорваться в Белгородскую область бойцами ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бой с пытающимися прорваться в Белгородскую область штурмовиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщили авторы проекта, видео было снято с беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, на окраине села Поповка. Российские военнослужащие заметили, что бойцы ВСУ пытаются занять позиции в одном из частных домов, после чего оператор направил беспилотник к дому со штурмовиками.

«Вся вражеская штурмовая группа пополнила бесконечно длинные списки "пропавших без вести". Шансов выжить у оккупантов не было», — прокомментировали видео авторы проекта.

С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с ВСУ, противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную. «Лента.ру» составила подробную хронологию событий десяти дней боев.

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