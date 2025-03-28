Бывшая российская чиновница записала клип с распятием для друзей и разозлила верующих

Бывшая чиновница из Новосибирска записала клип с распятием и разозлила верующих

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова записала клип с распятием для друзей и разозлила верующих. Православные активисты обратились к следователям с просьбой провести проверку и привлечь россиянку к ответственности, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, экс-чиновницу, занимающую сейчас пост директора филармонии, обвинили в глумлении над священным символом. Поздравительный ролик для друзей женщина разместила в соцсетях. На кадрах она и мужчина в кожаных костюмах исполняют песню о рок-н-ролле. В одном из эпизодов появляется человек, висящий на кресте.

Православные общественники, ознакомившись с содержанием ролика, обратились к правоохранителям.

До этого сообщалось, что заместитель главы комитета градостроительной политики администрации Читы Ольга Кузьменко записала видео с рекламой театра для взрослых.