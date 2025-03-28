Бывших зампреда Верховного суда и зампрокурора объявили в розыск в российском регионе

Mash: В КБР объявили в розыск бывших зампреда Верховного суда и зампрокурора

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) объявили в розыск бывших заместителя председателя Верховного суда и заместителя прокурора республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в 2024 году экс-зампреда Верховного суда обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Следствие считает, что он замешан в махинациях с земельным участком на шесть тысяч квадратных метров в Приэльбрусье. Ущерб по этому делу составил 31 миллион рублей.

Бывший зампрокурора проходит обвиняемой по этому же делу. Женщина похитила право собственности на тот участок. В 2015 году суд якобы обязал администрацию поселка Эльбрус подписать с ней договор купли-продажи на 450 тысяч рублей, хотя реальная стоимость земли превышает восемь миллионов рублей. Оформила обвиняемая участок на себя.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил бывшую главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко к трем с половиной годам колонии общего режима за хищения более 4,7 миллиона рублей.

