Появились подробности о последних днях жизни Героя России Тибилова

Генерал Алаудинов заявил о встрече с майором Тибиловым за день до смерти офицера

За день до смерти Герой России майор Марат Тибилов встречался с командиром спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Эти подробности о последних днях жизни Тибилова появились в Telegram-канале Алаудинова.

По словам командира «Ахмата», во время встречи с офицером он вручил ему высшую награду подразделения.

«Ты был настоящим патриотом России! И звезду Героя России ты получил заслуженно! Выражаю соболезнования родным и близким, всей службе Росгвардии и осетинскому народу!» — заявил Алаудинов.

О смерти майора Марата Тибилова с позывным Талиб стало известно сегодня, 28 марта. По сообщению Росгвардии, Герой России не вернулся с боевого задания. Военблогер «Белорусский силовик» показал последнее видео от офицера.