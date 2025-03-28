Британская певица Дуа Липа показала фигуру в крошечном купальнике

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа показала фигуру в откровенном виде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала в крошечном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера.

Упомянутый комплект красно-голубого оттенка демонстрировал фигуру знаменитости. Вдобавок она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в марте Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди. Помимо этого, исполнительница надела черные колготки в сетку и блестящие сапоги.