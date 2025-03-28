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08:54, 28 марта 2025Путешествия

Двух попавших под лавину туристов эвакуировали в Магаданской области

МЧС: В Магаданской области эвакуировали двух туристов после схода лавины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал МЧС Магаданской области

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух попавших под лавину туристов над перевалом «Дядя Ваня» в Магаданской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Всего к операции по спасению туристов были привлечены 39 человек и 14 единиц техники. В течение трех часов спасатели при помощи носилок, на руках, в сложных погодных условиях спускали туристов к подножию горы, где их эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России. Отмечается, что туристы были переданы медикам, их доставят вертолетом в Магаданскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что руководитель туристической группы и одна девушка выжили при сходе лавины в Магаданской области.

Группа из шести туристов попала под лавину в Магаданской области 27 марта. Путешественники вышли из поселка Синегорье и передвигались на лыжах. Свой маршрут они зарегистрировали.

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