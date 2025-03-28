Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
14:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Динамо М
Завтра
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
11:00, 28 марта 2025Спорт

Дзюба восхитился Карпиным

Дзюба заявил, что на протяжении всего времени в сборной был восхищен Карпиным
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Его слова приводит Sport24.

Дзюба назвал поступком мудрого человека то, что Карпин пригласил его в сборную. «Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке», — рассказал футболист, добавив, что они оба повзрослели и изменились.

Нападающий признался, что всегда будет благодарен Карпину за это и ни одного плохого слова про него не скажет. «В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд», — резюмировал Дзюба.

19 марта сборная России победила команду Гренады со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба, который был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

    Обсудить
    Последние новости

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Россиянки назвали отличительные черты успешного мужчины

    В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

    В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Россиянка «воскресла» перед погребальным обрядом

    Белорусского пособника фашистов признали виновным в геноциде

    Готовивший теракт в Москве провел разведку у здания МФЦ

    Информацию о монополии провайдера в домах застройщика ПИК проверит ФАС

    Приемный сын Зверева захотел отсудить у отца миллионы за испорченное детство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше