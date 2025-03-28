Дзюба восхитился Карпиным

Дзюба заявил, что на протяжении всего времени в сборной был восхищен Карпиным

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Его слова приводит Sport24.

Дзюба назвал поступком мудрого человека то, что Карпин пригласил его в сборную. «Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке», — рассказал футболист, добавив, что они оба повзрослели и изменились.

Нападающий признался, что всегда будет благодарен Карпину за это и ни одного плохого слова про него не скажет. «В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд», — резюмировал Дзюба.

19 марта сборная России победила команду Гренады со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба, который был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.