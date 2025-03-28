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03:37, 28 марта 2025Культура

Психиатр усомнился в обещании Ефремова отказаться от алкоголя

Психиатр-нарколог Шуров усомнился в обещании Ефремова отказаться от алкоголя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в обещании актера Ефремова отказаться от алкоголя. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

Исходя из профессионального опыта, врач указал, что изоляция в тюрьме не поможет избавиться от зависимости. При этом он не увидел у артиста намерения системно проработать свои психологические проблемы.

Шуров также обратил внимание на обещание Ефремова устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения. «Движуху куда? В сторону трезвости?» — поиронизировал эксперт.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Артист выйдет из колонии 9 апреля.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

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