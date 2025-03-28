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12:45, 28 марта 2025Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержание готовившегося поджечь мечеть неонациста

ФСБ показала видео задержания неонациста, собиравшегося сжечь мечеть в Крыму
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

ФСБ показала на видео задержание неонациста, готовившегося поджечь мечеть в Крыму. Ролик в пятницу, 28 марта, в своем Rutube-канале публикует ТАСС.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ в сопровождении оперативников заходят на территорию частного домовладения, где укладывают на пол подозреваемого. Далее демонстрируется его доставка на допрос, где он объясняет свои действия ненавистью на национальной почве. Силовики обнаружили и изъяли у неонациста готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи и перцовые баллончики.

Подозреваемый попался ФСБ, когда собирался поджечь мечеть в Крыму по заданию Украины.

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