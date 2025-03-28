ФСБ задержала россиянина за госизмену

В Петербурге ФСБ задержала мужчину за финансирование ВСУ и продажу наркотиков

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала местного жителя за госизмену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, мужчина финансировал Вооруженные сил Украины (ВСУ) через криптокошелек, администрировал оппозиционные паблики и продавал наркотики. Выяснилось, что задержанный сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Мужчина уже признал вину, он арестован. Против него возбуждено дело по статье 274 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод ВСУ.